CPR, Pedro Meireles com o Team Hyundai N/M. & Costas Q8 | AutoSport

Num ano em que volta a ter duas duplas, a Hyundai Portugal apoia também a participação de Pedro e Paulo Meireles, com a criação do Team Hyundai N/M.& Costas Q8. Pedro Meireles e Pedro Alves, participam no CPR, enquanto Paulo Meireles tem previsto realizar algumas provas, claro está, no novo Hyundai i20 N Rally2.

Em 2022 a Hyundai Portugal voltou a surpreender com uma forte aposta no Campeonato de Portugal de Ralis. Como já foi anunciado, o Team Hyundai Portugal está pronto para vencer com duas duplas de luxo, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães e Ricardo.

Para esta época, a Hyundai não ficou pelo reforço da equipa do Team Hyundai Portugal e foi ainda mais longe, reforçando a presença da Marca no CPR e confirmando o seu forte contributo para a dinamização desta modalidade em Portugal. Em 2022 a Hyundai deu um passo inovador, apoiando a participação do seu concessionário da região do Minho com a criação do Team Hyundai N | M.&Costas, que contará com Pedro Meireles, navegado por Pedro Alves, ao volante do Novo Hyundai i20 N Rally2. Em algumas provas do campeonato esta equipa terá ainda um segundo carro, conduzido pelo piloto Paulo Meireles.

Para Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal: “nestes últimos anos, a Hyundai tem feito um percurso extraordinário em Portugal e um dos principais pilares para este crescimento é a sua Rede de Concessionários. Perante a oportunidade de estarmos juntos também nos ralis, é com muito orgulho que apoiamos a participação do nosso concessionário M & Costas com o lançamento do Team Hyundai N | M&Costas Q8. Com esta nova aposta mantemos o objetivo de trazer mais energia à competição e contribuir para o crescimento da modalidade, sempre sob o nosso lema “Ralis pelos Ralis.”

Já para Pedro Meireles: “é um privilégio contar com o apoio da Hyundai Portugal.Estamos ansiosos e com muita ambição para nos sentarmos ao volante do Hyundai i20 N Rally2 e arrancar com o campeonato já em Fafe. Estamos totalmente alinhados com os valores de ambição e vontade de vencer da Hyundai e confiantes na performance do Novo Hyundai i20 N Rally2”, disse.

Já Paulo Meireles está também entusiasmado: “este passo faz todo o sentido, com o apoio da Hyundai Portugal teremos um projeto mais consistente e competitivo”, disse.