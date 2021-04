CPR, Pedro Meireles: “arranco com expetativas de lutar por vitórias”

Pedro Meireles estará à partida do Campeonato de Portugal de Ralis 2021. Aos comandos do seu já habitual Volkswagen Polo GTI R5, o vimaranense voltará a contar com Mário Castro na bacquet do lado direito, numa história conjunta que se aproxima do centésimo rali, realizado em dupla.

Campeão Nacional de Ralis em 2014, Meireles mostra-se confiante para uma temporada que se prevê extremamente competitiva. “Naturalmente que arranco com expectativas de lutar por vitórias, procurando ser bastante regular em todas as provas. Na temporada passada provámos, em alguns momentos, que podemos ser competitivos e, este ano, a nossa ideia passa por conseguir incutir essa dinâmica de consistência nos nossos resultados. Claro está que teremos pela frente um bravo pelotão de pilotos, também eles interessados em melhorar as suas performances. Vai ser uma luta agradável, certamente!”, começou por explicar o piloto de Guimarães que, este ano, já realizou dois proveitosos testes em pisos de terra: “Fizemos já cerca de 60 quilómetros no Volkswagen Polo GTI R5, em duas sessões privadas de testes, de onde tirámos ilações positivas. Acreditamos que as melhorias que procurámos serão benéficas para os primeiros desafios”, garantiu.

Assistidos pela Racing4You, equipa de Caldas das Taipas, Pedro Meireles e Mário Castro irão marcar presença na primeira ronda do Campeonato Norte de Ralis, o Rali Vieira do Minho, a 18 de Abril, como forma de preparar, da melhor forma, o Rali Terras d’Aboboreira que marca o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis. “Sentimos que seria importante ganhar algum ritmo competitivo, com o cronómetro a contar, antes da primeira prova do CPR. Este é um rali onde vamos sem ambição ao nível dos resultados, mas onde procuraremos ser o mais competitivos possível, para que esta preparação seja, efetivamente, proveitosa”.

O Campeonato de Portugal de Ralis 2021 conta com 8 provas, a primeira das quais em Amarante, Baião e Marco de Canaveses já nos próximos dias 30 de Abril e 1 de Maio.

