CPR, Pedro de Almeida: o duplo piloto que ainda procura a ‘rota do título’…

Sabia que Pedro Almeida se estreou nos Ralis no CAM Festival de 2014 aos 16 anos? Sabia também que, nos últimos anos, para além de Piloto de Ralis também pilota aviões? É verdade, mas apesar de ter sempre pela frente excelentes GPS, ainda não conseguiu encontrar a rota da luta pelo título nacional de ralis. Está a ir devagar, mas está cada vez mais perto de entrar nessa luta…

Depois da estreia, no ano seguinte, 2015, fez apenas mais dois exemplos do estilo, o Motorshow e novamente o CAM Rali Festival, mas em 2016 começou mais a ‘sério’ nos ralis com a sua primeira época no Regional Norte de Ralis. Foi quinto da geral num Renault Twingo RS R2. Depressa evolui para o Clio R3 Maxi, intercalando-o com o já mais competitivo Skoda Fabia S2000, mas em 2018 deu-se a primeira transição para os R5, com o Ford Fiesta.

Deu nas vistas, foi de imediato sexto classificado no Campeonato Nacional de Ralis, terminou o ano com um sexto lugar no Algarve. 2019 foi ano de mudar para o Skoda Fabia R5, subiu uma posição no campeonato, o quinto lugar, o que nessa altura era claramente, ‘o melhor dos outros’, face a Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães, Armindo Araújo e José Pedro Fontes. Ficou na frente de, por exemplo, Miguel Barbosa, Miguel Correia, Pedro Meireles, Manuel Castro…

Depois, fez uma inversão na carreira ao ‘baixar’ aos Rally4, para ganhar ‘bases’, fez muitas provas em Portugal e no estrangeiro, em 2021 participou no competitivo Volant Peugeot e na Peugeot Rally Cup Ibérica, mas as coisas não correram de forma fantástica.

Refez a estratégia e voltou aos, agora, Rally2, mas desde 2022 continua a fazer, basicamente o mesmo em termos competitivos, não tendo ainda dado o salto um pouco mais para ‘cima’ pois só a espaços consegue bater-se com os melhores pilotos à sua frente.

É nesse contexto que chega à última prova do CPR 2024, tendo feito um pódio no Rali da Água.

No Vidreiro, quer alcançar um resultado de destaque: “No Rali Vidreiro todos queremos arrancar um grande resultado para fechar a época em beleza. Vamos ver do que somos capazes, na certeza que as condições climatéricas vão condicionar muito o que seja a prova”, disse Pedro Almeida.