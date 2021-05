CPR: Pedro Antunes mostrou muito potencial

Pedro Antunes e Pedro Alves estrearam-se em competição com o seu novo Citroën C3 Rally2, num rali que terminou com uma saída de estrada mas onde a dupla deixou muitas boas indicações quanto ao que está para vir. Antes do fim do rali, falámos com o piloto: “A estreia está a ser boa, estamos a tentar ter uma adaptação rápida. É tudo muito diferente, há muito para aprender, temos que testar, fazer quilómetros, há que continuar a trabalhar com a equipa para podermos ser mais rápidos no futuro. A maneira de pilotar é completamente diferente, a inserção do carro em curva, tudo diferente. Agora temos o eixo atrás para controlar, e a gerar aceleração. Temos de nos habituar o mais rápido possível”, disse Pedro Antunes, que claramente é um piloto de enorme potencial. Zé Pedro Fontes diz que: “esperamos estar aqui na presença de um futuro campeão”.