CPR, Pedro Almeida: “procurar estar próximos dos pilotos da frente” | AutoSport

Pedro Almeida já fez o primeiro teste do ano, e em 2024 vai ter novamente Mário Castro a seu lado como co-piloto. “Estávamos com saudade disto!” Pedro Almeida e Mário Castro voltaram a sentar-se no Skoda Fabia Rally2 para realizar o primeiro teste da temporada na região de Sernancelhe, onde juntamente com a estruturas da ARC Sport, os pilotos somaram os primeiros quilómetros do ano.

“De forma até algo surpreendente, sentimos uma rápida adaptação e o teste foi positivo” disse Pedro Almeida. “Neste momento da temporada o que procuramos fazer é uma rápida readaptação ao setup de terra, para melhorar os nossos índices de confiança e assim encontrar a melhor afinação de todo o conjunto” acrescentou Pedro Almeida.

Mário Castro continua a ser o navegador que vai acompanhar o piloto de Famalicão, “uma excelente ajuda, pela experiência e pela confiança que me transmite” e a estrutura a quem Pedro Almeida confiou o seu Skoda Fabia Rally2 é a ARC Sport, que bem conheço e onde comecei o trajeto no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), “que nos dá total conforto no que à preparação do carro diz respeito”.

O objetivo de Pedro Almeida é estar em todas as provas do CPR e tudo fazer por melhorar os registos que tem tido: “tivemos um mau ano de 2022 e na última época, só fizemos 6 das provas do calendário, terminamos todas e com o que consideramos alguns bons registos. Naturalmente queremos superar tudo isso” aponta o piloto. Vamos encarar esta primeira fase da época em terra com confiança e procurar estar próximos dos pilotos da frente, sendo que o nível competitivo no CPR é cada vez mais exigente”.

O Rali Serras de Fafe, Boticas Felgueira e Cabeceiras de Basto é a primeira prova da temporada e realiza-se nos dias 23 e 24 de fevereiro.