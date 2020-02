CPR, Pedro Almeida: “Perceber em corrida o trabalho que temos feito”

Pedro Almeida que, em Fafe, volta a competir numa viatura de duas rodas motrizes, está motivado para este primeiro evento: “Este primeiro rali da época vai acima de tudo servir para perceber em corrida o trabalho que temos feito na condução do Peugeot e na adaptação a um duas rodas motrizes. É uma nova realidade a que nos estamos a adaptar, exigente mas cujos frutos vamos ter à frente. Fizemos dois testes no carro e estamos satisfeitos com a evolução que registamos, na certeza de que em Fafe ao longo da corrida vamos somar novas aprendizagens que nos vão ser importantes para a temporada, e esse é o objetivo em que estamos focados”, explicou o famalicense.