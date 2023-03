CPR, Pedro Almeida: “Objetivo é andar perto da frente” | AutoSport

Começa este fim de semana o Campeonato de Portugal de Ralis, com Fafe a ser o centro da primeira prova, o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, uma prova que é também a primeira do ERC – European Rally Championship, e que por isso traz também à lista de inscritos os melhores pilotos europeus, numa competição que se divide pelos dias de sexta-feira, sábado e domingo nos traçados de terra destes cinco concelhos.

Pedro Almeida vai ter como co-piloto Mário Castro, e vão guiar um Skoda Fabia Rally2, preparado pela equipa espanhola Mapo Motorsport: “Para nós o importante é o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e é no amealhar de pontos que estamos focados. Esta nova época adivinha-se com maior competitividade e com uma lista de inscritos no CPR que acrescenta valor ao campeonato” começou por apontar Pedro Almeida. “Queremos melhorar o que foi a nossa prestação na última época e estar ali logo atrás do primeiro grupo dos pilotos nacionais, a bater-nos pelos tempos e a aproximar-nos dos melhores”.

O piloto testou esta semana as últimas afinações para a prova “na expetativa de conseguir o melhor setup para um Rali que será muito condicionado pelo que forem as condições meteorológicas, e tudo indica que vamos ter muita chuva, que exige mais de nós mas preparados e com muita motivação para o começo do campeonato. Ser consistentes e seguir no nosso ritmo, de forma a fazer um bom rali” disse Pedro Almeida.

O Rali Serras de Fafe começa esta sexta-feira, com a qualificação e o shakedown, que antecedem a primeira tomada de tempos, na Super.-Especial a realizar em Fafe, em circuito citadino, e com começo às 21H00.

No dia de sábado os pilotos tem pela frente quatro troços com dupla passagem em Boticas/Vale do Tâmega, Boticas/Sr Monte, Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho. No domingo o rali passa nas classificativas Luílhas, Seixoso, Sta Quitéria e Lameirinha, também com dupla passagem em cada um destes percursos cronometrados.