CPR, Pedro Almeida: “nível cada vez mais elevado, e nós vamos tentar acompanhar…”

O piloto famalicense Pedro Almeida e o navegador de António Costa, ao volante de um Škoda RS Rally2, vão estar no Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que se disputa esta sexta feira e sábado (2 e 3 de maio).

Depois dos primeiros pontos conquistados no Rally do Algarve, Pedro Almeida leva para a Aboboreira renovada ambição de fazer um rali positivo e entre os melhores portugueses do CPR. “O nível do campeonato está cada vez mais elevado e o que vamos procurar fazer é acompanhar esse ritmo intenso e estar melhor ainda do que temos feito, não pode ser de outra forma” diz Pedro Almeida no lançamento da corrida, mais uma vez disputada em pisos de terra.

A prova arranca na sexta-feira (2 maio), com o Shakedown pela manhã, sendo que à tarde começa a verdadeira contagem do cronómetro com as classificativas de Amarante e Marco de Canaveses, um dia que termina à noite, com a super-especial Marco Rios de Emoção. No sábado (3 maio), o rali começa com a segunda passagem pelo troço de Marco de Canaveses, seguindo-se a classificação de Baião e uma primeira passagem pelo Marão.

Após esta sequência o rali volta à estrada com segunda passagem pelos troços de Amarante e do Marão, que pelo meio tem a primeira passagem pelo troço da Aboboreira, que será depois na segunda passagem o troço da PowerStage. O final, com a consagração dos vencedores, está marcado para o final da tarde no centro da cidade de Amarante: “É um rali muito interessante, com troços longos, que obrigam a uma maior concentração exigência e que nos entusiasmam” acrescenta Pedro Almeida.

O Škoda RS Rally2 está a ser preparado pela ARCsport, “a preparação foi boa e vamos com ambição de estar num bom nível”.