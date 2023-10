CPR, Pedro Almeida: “fazer mais e melhor em 2024 do que fizemos neste ano” | AutoSport

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) só começaram a fase de asfalto na terceira prova de asfalto, fizeram seis dos oito ralis do CPR 2023, mudaram de estrutura para a ARC Sport e em 2024 esperam poder lutar mais acima. Neste rali: “Não acertamos na escolha de pneus pela manhã de sábado e andamos a tentar acertar as coisas nas classificativas seguintes, e não fosse esse momento, estaríamos a falar com maior satisfação do que foi esta prova”.

Foi este o sentimento expresso por Pedro Almeida no final do Rali Vidreiro, prova que encerrou o calendário nacional e em que o piloto foi sexto classificado à geral, quinto entre os pilotos a pontuar para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

“Arriscamos sair com pneus mais duros, mas encontramos os troços muito húmidos e difíceis. Trocamos depois na medida do que era possível fazer e acabamos por fazer um rali dentro do que era a nossa expetativa” acrescentou o piloto.

Pedro Almeida acabou a temporada no sexto lugar do Campeonato de Portugal de Ralis absoluto. “Não alinhamos na Madeira nem em Castelo Branco e fomos muito regulares nas seis provas que fizemos, somando sempre pontos e chegando ao final de todos os ralis, que de alguma maneira nos deixa satisfeitos e nos restaura um bocadinho da confiança que havíamos perdido na temporada passada”.

O piloto voltou a ter assistência no Rali Vidreiro da ARC Sport “e senti-me em casa, como se estivesse cá desde sempre”. O regresso à estrutura será para manter “e vamos já começar a preparar 2024, onde queremos fazer mais e melhor do que fizemos neste ano”.

O piloto deixou no final o agradecimento “aos patrocinadores e parceiros que nos acompanharam, ao Mário Castro, que esteve ao meu lado e às estruturas da Mapo Motosport e da ARC Sport. A estes junto o agradecimento aos adeptos, que nos vão incentivando na estrada”.