CPR, Pedro Almeida e o novo 208 Rally4: “será uma adaptação progressiva”

Outra das grandes novidades deste Rali de Castelo Branco é a estreia mundial do novo Peugeot 208 Rally 4, carro que vem substituir o incontornável Peugeot 208 R2. Para Justino Reis, manager da The Racing Factory é “com um enorme orgulho e sentido de responsabilidade que recebemos uma das primeiras unidades do novo modelo da marca francesa. Vai ser uma novidade para todos e o mais importante nesta fase é sem dúvida perceber o carro e os seus comportamentos. Felizmente, o Pedro Almeida e o Hugo Magalhães são as pessoas certas para realizar este trabalho em conjunto com o nosso staff técnico e estou certo que vai ser uma estreia muito positiva”, disse.

Por seu turno, Pedro Almeida está confiante numa evolução progressiva no novo Peugeot 208 Rally 4, com o qual já teve o primeiro contacto esta semana. “Já sabemos que será uma adaptação progressiva e que apenas depois de se iniciar a contagem do cronómetro vamos conseguir perceber o ritmo que podemos imprimir”, explicou.