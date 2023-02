CPR: Pedro Almeida e Mário Castro de novo juntos em 2023 | AutoSport

Mário Castro vai regressar em 2023 ao lado de Pedro Almeida no Skoda Fabia Rally2 evo.

O navegador que também é piloto – vai guiar o seu habitual Ford Fiesta em diversas provas de ralis este ano – volta à bacquet do lado direito do jovem piloto/aviador pela segunda época consecutiva: “Na época passada o nosso entrosamento foi muito bom, evoluímos ao longo da época e para este ano só faria sentido dar continuidade ao projeto.

Iremos estar presentes no CPR com um Skoda Fabia Rally2 evo e os nossos objetivos são claros, aprender mais, tentar evoluir ao longo da época de maneira a nos aproximarmos o mais possível dos nossos adversários. Não temos traçado um objetivo em termos de classificação, temos sim muita vontade de fazer mais e melhor e depois no final da época logo se fará contas. Estamos motivados e isso já é um excelente ponto de partida”, revelou Mário Castro.

Quanto a ralis, para Mário Castro, continua com o Ford Fiesta R2T, volta a ter Ricardo Cunha ao lado, e programa para esta época incidirá no campeonato Start Norte de Ralis, provavelmente com um ou outro rali extra. Mário Castro tem previsto disputar o Rali das Camélias, Rali de Gondomar, Rali de Famalicão, Rali de Santo Tirso, Rali Montelongo, Rali de Viana do Castelo e Rali Vila Nova de Cerveira