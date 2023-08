CPR: Pedro Almeida de regresso com Skoda da MAPO Motorsport | AutoSport

A dupla Pedro Almeida/Mário Castro, que não disputou as duas primeiras provas de asfalto do CPR, estará de volta nas duas últimas jornadas da época: Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin e Rallye Vidreiro Centro de Portugal. O piloto de Famalicão ocupa a sétima posição do campeonato, com 46 e pretende regressar da melhor forma, para as duas últimas provas do ano.

“Foi só uma pausa”, referiu Pedro Almeida. O jovem piloto famalicense voltará, como fez desde o início da presente época, a utilizar o Skoda Fabia Rally2 evo da equipa catalã MAPO Motorsport, liderada por Xevi Pons. “Embora não tenhamos o mesmo ritmo dos adversários, face à ausência nestas duas últimas provas, o nosso objetivo será andar o melhor possível, tanto em Chaves como na Marinha Grande”, sublinhou Pedro Almeida.