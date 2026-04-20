CPR, Pedro Almeida: ” Conseguimos ser competitivos e andar nos lugares da frente”
Pedro Almeida e António Costa tiveram um excelente arranque de temporada. No primeiro rali com a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, Almeida conquistou um pódio no CPR. Primeiros pontos, primeiro champanhe derramado e primeiras impressões muito positivas.
A meio da prova, Almeida elogiava a capacidade do GR Yaris Rally2, que foi a referência neste rali, tendo permitido vitórias e pódios à geral e no CPR. Já no final, o piloto de Vila Nova de Famalicão fez um balanço positivo da sua prestação, lamentando apenas a falta de quilómetros corridos para entender melhor a máquina. Para compensar, seguem-se testes que serão fundamentais na preparação do Rally de Portugal, onde já foi feliz:
“Só podemos estar satisfeitos com o resultado que trazemos”, disse Almeida ao AutoSport. “Conseguimos ser competitivos, andamos nos lugares da frente, a competir com pilotos com muita experiência, já com experiência nos seus carros. Por isso, o balanço é positivo.
Por outro lado, se calhar, olhando para trás, devia ter talvez feito um rali regional, para preparar e entrar já com outro tipo de ritmo. Mas, não fizemos isso e está tudo bem. Temos o Rally de Portugal daqui a pouco, terça-feira já vamos testar. Então, é positivo porque vamos andar agora muito tempo dentro do carro.
É um bom arranque. Acima de tudo, porque normalmente os meus arranques de campeonato eram pautados por desistências, por isso acho que fazer um terceiro lugar e dois pontos na Power Stage é positivo. Vamos continuar daqui para a frente a ver se chegamos ao fim do ano numa boa situação”.
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