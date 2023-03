CPR, Paulo Roque: “O facto de ser um rali novo, é ponto positivo para nós” | AutoSport

Paulo Roque e Marco Macedo, que no Rali Serras de Fafe asseguraram a oitava posição nos 2RM do Campeonato de Portugal de Ralis, enfrentam agora o próximo desafio da temporada, o Rali Casinos do Algarve. A dupla mostra-se confiante, antecipando uma prova muito rápida e com aspirações de andar entre os mais rápidos das 2RM.

Com os olhos postos na evolução do ritmo competitivo e motivado para lutar com os pilotos mais rápidos das Duas Rodas Motrizes, é assim que Paulo Roque começa por definir a abordagem à prova algarvia: “Gostava de Lutar pelo Top 5, mas temos consciência que as equipas mais experientes vão ter uma palavra a dizer. O facto deste ser um rali novo para praticamente todos os pilotos é um ponto positivo também para nós”, indica o piloto de Gondomar.

Nesta que será a sua 2ª temporada completa e a primeira ao lado do co-piloto Marco Macedo, Paulo Roque acrescenta ainda: “Serão troços muito rápidos e esperamos encontrar condições um pouco mais favoráveis que em Fafe, o que nos deixa confiantes para esta prova onde vamos continuar no trabalho de adaptação.”

A previsão meteorológica para o fim-de-semana da prova não antecipa possibilidade de chuva, em contraste com o que as equipas encontraram na primeira prova do campeonato. Antes do arranque oficial do Rali Casinos do Algarve, a dupla do Peugeot 208 Rally4 irá realizar o Shakedown para os últimos ajustes antes da partida oficial, que terá lugar na noite de sexta-feira, 31 de março.