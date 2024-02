CPR, Paulo Neto: “um bom resultado e bastante motivador” | AutoSport

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) alcançaram um resultado dentro do que têm vindo a conseguir nas provas do CPR, o sétimo lugar, e também na mesma bitola do que têm obtido em Fafe. Numa prova que até contou com neve no troço de Cabeceiras, Paulo Neto acabou por conseguir um resultado positivo e foi o vencedor do novo “Troféu Master”: “Foi na verdade um bom resultado e bastante motivador para o campeonato que agora começou. Andámos sempre bem e o carro nunca teve qualquer tipo de problemas, mostrando-se sempre cinco estrelas. Acho que foi um bom começo, dentro das nossas possibilidades”, disse Paulo Neto.