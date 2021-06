CPR, Paulo Neto: “O carro é mais exigente de explorar em asfalto que em terra” | AutoSport

Paulo Neto está de volta à ação já no próximo fim de semana, com a presença no Rali de Castelo Branco, terceira jornada do Campeonato Portugal de Ralis.

Depois de uma participação muito bem sucedida no WRC Vodafone Rali de Portugal, com a equipa a ser a segunda melhor estrutura nacional em prova, a motivação é grande

para este próximo desafio. “O Rali de Portugal foi especial a vários níveis. Sobretudo, deu-nos uma maior tarimba, pelos muitos quilómetros realizados em pouquíssimos dias. Agora, esperamos poder aplicar o conhecimento adquirido já neste evento, onde seremos obrigados a uma nova adaptação, uma vez que será a nossa estreia esta época em pisos de asfalto.”

Esta é a segunda vez que o piloto irá participar ao volante do seu Skoda Fabia R5 na prova realizada na região da Beira Baixa. “Já temos algum conhecimento do rali, o que é importante. No entanto, o nosso carro é mais exigente de explorar em asfalto que em terra. Por isso, vamos ter que trabalhar no set up e ver como evoluímos ao longo do fim de semana”, comentou.

Um evento onde a equipa irá apostar numa toada consistente, tentando rodar perto dos mais rápidos. “As corridas são sempre imprevisíveis, mas gostaríamos de apontar para um lugar à porta do top cinco, isso seria o ideal. Porém, quando arrancarmos para as especiais, o nosso foco será desfrutar e evoluir. É aí que nos queremos centrar.”

Pela frente, a equipa terá um total de oito especiais e 99.69 quilómetros ao cronómetro. “Será um rali exigente, mas estamos preparados. Obrigado a todos os nossos parceiros pelo apoio, é um grande prazer poder representá-los em mais um grande desafio”, finalizou Paulo Neto.