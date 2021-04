CPR: Paulo Neto no Rali Terras D’Aboboreira

Paulo Neto vai estar à partida da prova de abertura do Campeonato Portugal de Ralis de 2021, o Rali Terras D’Aboboreira, disputado entre os dias 30 de abril e 1 de maio.

Uma presença que inaugura a sua época desportiva e para a qual o piloto realizou dois testes e cerca de 200 quilómetros ao cronómetro, com o objetivo de voltar a estar ao volante do seu Skoda Fabia R5, bem como avaliar set ups e ganhar ritmo de competição. “Foram contactos muito importantes e proveitosos, porque permitiram-me não só voltar a conduzir o modelo em pisos de terra, visto que só fiz o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras o ano passado, bem como explorar limites que muitas vezes em corrida não temos ocasião”, explicou Paulo Neto.

“Excluindo os WRC, estes carros são o topo dos ralis a nível mundial e exigem muito de um piloto para poderem ser explorados mantendo uma margem de segurança. Por esse motivo, esta preparação ajudou-me a conhecer melhor o Fabia R5, tanto em termos de limites de travagem, como ao nível de aderência em curva, em que situações agarra ou escorrega mais, por exemplo”, comentou o piloto.

Paulo Neto terá a seu lado o navegador Vítor Hugo e renova a aposta na ARC Sport, estrutura a cargo da preparação e assistência do seu carro: “É uma equipa extremamente profissional, em quem confio a cem por cento e por isso é a continuação natural do trabalho que temos vindo a desenvolver, e que me deixa muito feliz.”

Para 2021, os planos passam por competir no Campeonato Portugal de Ralis: “É esse o objetivo, mas dada a situação sensível que hoje atravessamos, com uma grande imprevisibilidade quanto aos próximos meses, nesta fase apenas posso assegurar essa vontade e no futuro avaliar cada participação prova a prova.”

Uma época em que o piloto saúda o bom momento que vive a competição: “Acredito que vamos ter um dos melhores campeonatos dos últimos anos, com um grande conjunto de carros e pilotos inscritos. O nosso foco é evoluir a cada rali, lutando sempre pelas melhores posições que nos forem possíveis”, concluiu o piloto que deixa um agradecimento “a todos os parceiros que estão connosco nesta aventura.”