CPR, Paulo Neto: “Foi um rali difícil, com troços bastante sujos” | AutoSport

Paulo Neto realizou este ano cinco provas do campeonato, tentando conciliar a sua vida profissional com as exigências da competição. Fechar a época no Rallye Vidreiro Centro de Portugal acabou por ser um prazer para o piloto e para o seu navegador Nuno Mota Ribeiro: “Foi um rali difícil, com troços bastante sujos, como nunca tinha apanhado. De tarde, com o piso mais seco, já consegui tirar melhor partido do carro e andei mais à vontade. O Skoda esteve sempre cinco estrelas, apenas tenho de me habituar melhor às afinações”, disse Paulo Neto.