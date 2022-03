CPR, Paulo Neto: “Existem algumas diferenças em relação ao carro do ano passado” | AutoSport

Paulo Neto e Vítor Hugo vão estrear no CPR um Skoda Fabia Rally2 Evo, um carro novo e bem testado no asfalto do recente Rali das Camélias. Agora, com um novo desafio em pisos de terra, o piloto pretende ficar perto dos lugares da frente: “É tudo uma questão de habituação. Existem algumas diferenças em relação ao carro do ano passado, essencialmente nas passagens de caixa e nas travagens. Temos de continuar dentro do mesmo espírito e, depois dos primeiros testes em terra, até pode ser que a adaptação seja boa. Lamento apenas partir para esta prova demasiado atrás. Acho que não faz sentido e, por uma questão de equilíbrio, penso que devia haver mais preocupações nesse aspeto. É a primeira prova do ano e vamos apontar para ficar perto dos cinco primeiros do CPR”, disse Paulo Neto.