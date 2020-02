CPR, Paulo Neto: “Estava na altura de dar o salto”

Depois de várias épocas ao volante de um carro de duas rodas motrizes, Paulo Neto/Vitor Hugo iniciam um novo desafio no Campeonato de Portugal de Ralis, passando a competir a bordo de um Skoda Fabia R5.

Depois de duas provas de teste em asfalto no final de 2019, apenas para conhecer o Skoda Fabia R5, Paulo Neto / Vitor Hugo vão estrear-se ao volante do Skoda Fabia R5 no Campeonato de Portugal de Ralis, enfrentando assim uma série de novos desafios neste arranque de temporada.

“Estava na altura de dar o salto depois de tantos anos com um veículo de duas rodas motrizes. Tinha muito interesse em disputar ralis com um carro da categoria R5, tendo surgido no final de 2019 a possibilidade de avançar com esse projeto. Fizemos dois pequenos ralis em asfalto, apenas para conhecer um pouco o carro, ficando desde logo com a ideia de que é tudo novo e que está tudo por descobrir”, começa por referir Paulo Neto, dizendo que “já rodamos cerca de 80 quilómetros em pisos de terra num teste que serviu para ficar a conhecer as reações do carro, com a ajuda da experiente equipa ARC, onde estarei inserido este ano. É neste tipo de piso que a diferença para o carro de duas rodas motrizes é mais evidente. Nesta fase até diria que o Skoda Fabia R5 é mais fácil de conduzir em terra do que o carro que tripulei nos últimos anos. Gostei destes primeiros quilómetros com o Skoda, mas são precisos muitos mais para poder conhecer melhor o carro e ter mais confiança para a andar mais depressa”.

Para o Rali Serra de Fafe e Felgueiras, Paulo Neto pretende “acima de tudo concluir a prova, pois dessa forma farei muitos quilómetros ao volante do Skoda Fabia R5 e conseguirei tirar mais ensinamentos para futuras participações. Não tenho para esta prova quaisquer objetivos desportivos, o importante será ficar a conhecer o comportamento do carro e poder evoluir troço a troço e, se possível, ser sempre mais rápido nas segundas passagens.

Gosto muito deste rali e acho que vai ser um grande espetáculo para o muito público que se espera nos troços, tendo em conta os nomes das equipas e dos pilotos confirmados para esta prova”.