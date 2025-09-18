CPR: Paulo Neto de regresso no Rali da Água
Depois de um abandono no Rali da Madeira, Paulo Neto regressa ao Campeonato de Portugal de Ralis com novas energias e uma nova parceria. Carlos Magalhães assume o lugar de navegador, com o principal objetivo de ajudar a dupla a recuperar a confiança perdida.
“Recuperar a confiança perdida com aquele susto que tivemos com a saída de estrada na Madeira é, sem dúvida, o principal objetivo”, confessou Paulo Neto. Para o piloto, esta prova representa um regresso a um rali que não faz há quatro anos: “Há quatro anos que não faço esta prova, e a ideia é mesmo terminar o rali e, desta vez, sem sustos…” A experiência de Carlos Magalhães no banco do lado será um trunfo valioso neste processo. “Nesta prova vou contar com a enorme experiência do Carlos Magalhães no banco do lado, precisamente para tentar ganhar a necessária confiança”, destacou Neto, que fez questão de elogiar a equipa técnica. “Quero destacar a eficiência da ARC Sport, que reparou o carro em tempo recorde.”
