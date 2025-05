CPR, Paulo Neto com mais ambição, mas “objetivo continua a ser terminar a prova”

Depois do Rallye Casinos do Algarve, que marcou uma viragem positiva nos resultados desta temporada, Paulo Neto Nuno Mota Ribeiro, querem agora no Rali Terras d´Aboboreira dar continuidade aos bons resultados, mas se possível ser um pouco mais competitivo, até porque é uma prova mais de acordo com as preferências desta dupla.

“Saímos do Algarve muito satisfeitos e até aliviados. Procurávamos urgentemente terminar um rali e fazer uma exibição mais consistente e isso foi alcançado na prova anterior, o que nos motiva muito mais para a terceira prova da temporada no Campeonato de Portugal de Ralis”, começa por dizer Paulo Neto, esclarecendo que “o Rali Terras d´Aboboreira é uma prova muito mais do nosso agrado que a anterior.

Os troços são mais sinuosos e isso faz com que as velocidades sejam um pouco mais baixas, o que nos favorece em termos de prestações. É um rali que tem troços excelentes, que este ano são disputados noutras versões, mas que gosto muito de disputar e onde me sinto mais à vontade. Esperemos, contudo, que não chova, pois a lama torna estes troços muito perigosos e escorregadios, sendo que se não chover certamente que os troços estarão excelentes”.

Agora no Rali Terras d´Aboboreira, Paulo Neto tem um pouco mais de ambição face às provas anteriores, mas o piloto alerta que “o objetivo continua a ser terminar a prova, mas gostava de ser mais competitivo e poder rodar no TOP10 do CPR… se for possível. É uma prova, como disse, que gosto muito e onde já tive boas prestações no passado, pelo que este ano gostaria muito de repetir um bom resultado apesar da forte concorrência que vamos encontrar. Vamos ter que evitar furos e excessos, para que no final possa alcançar os nossos objetivos”.