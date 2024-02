CPR, Paulo Neto: “andar o mais perto possível dos primeiros lugares” | AutoSport

Paulo Neto/Nuno M. Ribeiro (Skoda Fabia Rally2) volta a fazer equipa com Nuno Mota Ribeiro. O ano de 2023 não foi o melhor para a dupla da ARC Sport, acabando por ser o sétimo posto de Fafe o melhor resultado do ano. Dois acidentes seguidos no Terras d’Aboboreira e no Rally de Lisboa tiraram confiança ao piloto que ainda assim esteve bem no Rali da Madeira, ficando fora do top 10 na Marinha Grande.

Depois de ter dado um bom salto competitivo deu-se em 2021, quando foi sétimo no campeonato, o ano de 2022 foi positivo, 2023 nem por isso, mas Paulo Neto quer agora fazer melhor. O nível do CPR continua a aumentar, pelo que o desafio é ser mais consistente, e tentar andar o mais perto possível dos primeiros lugares: “Vamos ver se desta vez consigo fazer a totalidade do campeonato, pois conciliar a minha vida profissional com o campeonato não é fácil. A equipa está moralizada para a nova temporada e vamos tentar andar o mais perto possível dos primeiros lugares. Vamos ver como estará o tempo para que este arranque seja positivo. Estamos confiantes”, afirmou Paulo Neto.