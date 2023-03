CPR, Paulo Neto: “a nossa ambição é igual, tentar entrar no top5 do CPR” | AutoSport

O Rali Serras de Fafe é o rali perfeito para o arranque de época e Paulo Neto regressa À estrada com a ARC Sport, equipa que vai contar com dois Skoda Fabia Rallye Evo entregues a Miguel Correia/Jorge Carvalho e a Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro.

Devagar, os resultados de Paulo Neto no CPR continuam a melhorar, por exemplo foi quinto no Vidreiro 2022, melhor resultado do ano. O maior salto competitivo deu-se em 2021, quando foi sétimo no campeonato e este ano tudo deverá processar-se de forma semelhante a 2022, agora com maior experiência competitiva. É um piloto mais de endurance, do que sprint, e o seu quinto lugar no Rali de Portugal 2021 prova-o.

Não sendo um piloto profissional, as suas prestações são, por vezes, mais irregulares, mas quando está inspirado mostra bom andamento face ao contexto. Espera-se algo semelhante este ano, ainda que não esteja para já claro o seu calendário, por razões exclusivamente profissionais. O piloto já testou, debaixo de muita chuva, e está pronto para iniciar uma temporada de forma positiva: “Os testes foram realizados com muita chuva, mas pelo menos ficámos a perceber o comportamento do carro nessas situações.

Vou retomar o campeonato numa zona fantástica, pois Fafe diz tudo para quem gosta de ralis. O carro conta com a última evolução em termos de suspensões e a nossa ambição é igual, tentando entrar no lote dos cinco primeiros classificados. Vamos ver se não apanhamos muita chuva, para que as coisas não sejam ainda mais difíceis, uma vez que iremos partir muito atrás porque a prova conta para o campeonato europeu.

Para nós, o último troço de sábado já será feito de noite, o que não é nada positivo. A FPAK deveria olhar com mais cuidado para estas situações que são desfavoráveis para as equipas como a nossa. No segundo dia as coisas já serão diferentes.

Estamos otimistas para esta retoma, embora ainda não saiba se irei conseguir fazer todas as provas do CPR”, afirmou Paulo Neto.