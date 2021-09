CPR: Para onde vai pender a ‘balança’? | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis chegou a meio com o Rali Vinho Madeira, e o arranque da segunda metade do campeonato está prestes a dar-se com o Rali da Água – CIM Alto Tâmega, que se realiza no início de setembro.

Como se pode perceber, pela classificação, Armindo Araújo, o único piloto que venceu duas vezes, lidera a competição, mas agora apenas com quatro pontos de avanço para Ricardo Teodósio, que triunfou na prova de abertura. Contudo, a vitória de Bruno Magalhães na Madeira com a redução da diferença para o líder, coloca três pilotos numa margem de 17 pontos, e primeiro e segundo separados por quatro, perfeitamente recuperáveis em quatro provas.

Já mais distante, José Pedro Fontes totaliza menos 31 pontos que o primeiro classificado, e Bernardo Sousa está dois pontos mais atrás, mas restam ainda quatro ralis (Rali da Água – CIM Alto Tâmega, Serras de Fafe e Felgueiras, Vidreiro Centro e Mortágua), dois em asfalto, outros dois em terra, pelo que muita coisa pode ainda suceder pelo meio.

Esta prova, será, certamente, muito importante na ‘orientação’ do campeonato, ficando por saber se os três da frente vão voltar a encurtar margens, ou se, por outro lado, as distâncias voltam a ‘abrir’. Falta pouco mais de uma semana para o sabermos…