CPR no Rali de Portugal: a prova onde o cronómetro se curva perante a paciência…

Depois de um competitivo arranque no Rali Terra d’Aboboreira, o Campeonato de Portugal de Ralis prossegue com o Vodafone Rally de Portugal (7 e 8 maio), a prova mais dura e extensa da competição, algo que é exacerbado pela ordem de passagem dos concorrentes nacionais, depois de todos os prioritários, o que significa que vão encontrar os troços bem diferentes dos primeiros a rodar na estrada.

Este facto leva a que os pilotos nacionais tenham uma abordagem diferente, muito mais cautelosa, do que de ataque total, devido à previsível degradação dos pisos de terra com que se vão deparar depois da passagem de três dezenas de equipas do WRC.

Portanto, será muito mais um rali em que os pilotos têm perfeita consciência que a velocidade ganha troços, mas a sobrevivência ganha ralis. Basicamente, não irá ser sobre quem voa mais alto, mas sim sobre quem ‘aterra’ inteiro.

Portanto, a ‘ordem’ é estabelecer o melhor compromisso entre rapidez e cautelas para evitar pedras e… os consequentes furos.

A experiência nesse tipo de gestão, bem como na poupança da mecânica, pode fazer toda a diferença na segunda jornada do CPR e Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), o piloto que maior número de vezes [13] concluiu esta ronda do WRC como “melhor português”, é um dos mais fortes candidatos ao triunfo. Se não o maior favorito.

O piloto da TRF iniciou a época, em Amarante, com um segundo lugar, superado por Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2), mas pretenderá chegar-se à frente do campeonato.

O açoriano estreia-se no Rali de Portugal e tem pela frente uma prova bem mais complicada que lhe permita fazer o mesmo que em Amarante. Seja como for, tem ritmo para andar nos melhores lugares.

Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2), regressa este ano à prova que ficou marcada na sua carreira, como o seu primeiro triunfo no CPR. Este ano, agora na equipa oficial da Toyota em Portugal, vai tentar repetir o feito, mas as dificuldades serão semelhantes às de 2025, pois o plantel continua muito competitivo.

José Pedro Fontes estreia o Lancia Ypsilon HF Rally2 no Rali de Portugal, e o que ‘aprendeu’ na Aboboreira vai ser útil, se bem que os pisos são bem diferentes e a sua dureza bem maior, sendo por isso interessante perceber o que vale este carro nestes pisos difíceis.

Pedro Meireles (Skoda RS Rally2), pela sua experiência é outro dos candidatos aos melhores lugares, Ricardo Teodósio, terá mais dificuldades pois o Citroen C3 Rally2 não é um portanto em pisos de terra, mas sendo quem é terá sempre de se contar com ele.

Por fim, os dois pilotos do Team Hyundai Portugal, Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2) e Hugo Lopes (Hyundai i20 N Rally2). Ambos tiveram contratempos em Amarante, pelo que será curioso ver como vão abordar a prova, pois com resultados (oitoavo lugar, Gonçalo, abandono, Hugo), precisam de bons pontos no Rali de Portugal.

Apenas 14 pilotos do CPR estarão à partida desta segunda ronda da temporada, que cumpre os dois primeiros dias do Vodafone Rally de Portugal, totalizando 10 classificativas, num total de 134,3 km maioritariamente em pisos de terra, já que a superespecial da Figueira da Foz, em asfalto, tem um perímetro de 2.100 metros.

CAMPEONATO: 1º, Rúben Rodrigues, 25 pontos; 2º, Armindo Araújo, 23; 3º, Pedro Almeida, 19; 4º, José Pedro Fontes, 15; 5º, Pedro Meireles, 12; 6º, Ricardo Teodósio, 10; 7º, Gonçalo Henriques, 8; 8º, Diogo Marujo, 6; 9º, Guilherme Meireles, 4; 10º, Henrique Moniz, 2.

Programa Horário

QUINTA-FEIRA (7 maio)

Cerimónia de Partida (Coimbra) 14h00

PEC 1 – Águeda/Sever (15,98 km) 15h05

PEC 2 – Sever/Albergaria (20,24 km) 16h05

PEC 3 – Figueira da Foz (2,1 km) 18h05

Parque Fechado (Figueira da Foz) 18h33

SEXTA-FEIRA (8 maio)

Partida (Figueira da Foz) 06h00

PEC 4 – Mortágua 1 (14,59 km) 07h35

PEC 5 – Arganil 1 (19,03 km) 08h55

PEC 6 – Lousã 1 (7,07km) 10h13

Reagrupamento em Arganil 11h27/11h47

PEC 7 – Arganil 2 12h25

PEC 8 – Góis (15,50 km) 13h20

PEC 9 – Lousã 2 14h03

PEC 10 – Mortágua (14,59 km) 15h40

Parque Fechado (Exponor) 18h10