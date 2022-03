CPR: Mudança na avaliação de provas | AutoSport

A FPAK remeteu aos clubes uma circular com as novas diretrizes da avaliação das provas do Campeonato Portugal de Ralis 2022: “A FPAK, seguindo as últimas diretrizes de segurança emitidas pela FIA, desenvolveu um novo modelo de avaliação qualitativa a aplicar no Campeonato de Portugal de Ralis em 2022.

Assim, o relatório do observador FPAK será dividido em dois grandes setores: técnico e de segurança.

Também dois novos fatores serão considerados na avaliação final e anual dos eventos nomeadamente os valores de retorno mediático avaliados pela Cision e a opinião dos pilotos inscritos no CPR e participantes em cada prova através de questionário a efetuar evento a evento”, lê-se no documento.

Como se percebe, há bastantes novidades, entre elas a análise de retorno mediático bem como a opinião dos pilotos inscritos no CPR