CPR: Miguel Ramos quer mais aposta em jovens e defende presença de pilotos estrangeiros

Na primeira jornada do International GT Open 2025, realizada em Portimão, Miguel Ramos voltou a deixar claro que continua apaixonado pela competição, mas também profundamente envolvido com o futuro do automobilismo nacional.

Em declarações ao AutoSport, fez uma avaliação do desporto motorizado nacional, onde a Salvador Caetano tem tido um papel fundamental e deixou também algumas críticas. Ramos abordou temas como o investimento em jovens talentos, a participação de pilotos estrangeiros no campeonato nacional e a necessidade de elevar o nível da competição em Portugal.

“Estamos numa boa fase”, começou por afirmar Ramos. “Não sei se é a melhor, mas claramente é positiva. Nós sempre apostámos no motorsport. Agora estamos numa fase nova, com programas no GT4 e nos ralis, tanto com a Toyota como com a Hyundai.”

A presença de pilotos estrangeiros em provas nacionais tem gerado discussão, mas Ramos é perentório:

“Acho esse discurso uma total aberração. É um sentimento de inferioridade que não faz sentido. Se queremos nivelar por cima, temos de ter cá os melhores a correr, independentemente da nacionalidade. Estas tretas de ‘se é estrangeiro, não pode pontuar’ são estúpidas.”

O piloto lembrou que a sua carreira internacional foi feita precisamente em contextos onde nunca foi discriminado por ser português:

“Fui campeão italiano em 2005, espanhol em 2002. Nunca ninguém me disse ‘ah, este é português, não pode ser campeão’. Isso não existe. E quando vejo pilotos a queixarem-se, o que lhes digo é: ‘Andem mais depressa’.”

Miguel Ramos considera fundamental renovar os ralis em Portugal. Se a velocidade continua a dar talentos capazes de dar o salto para campeonatos de topo, os jovens dos ralis têm demorado a aparecer e a dar o salto:

“Eu acho que na velocidade há muitos candidatos, há excelentes pilotos portugueses. Tenho pena que nos ralis não haja uma nova geração de talentos ainda. Tenho mesmo pena porque só se vê lá os velhotes do costume da minha idade”.

Citou exemplos como o jovem Gonçalo Henriques, que se destacou ao volante de um Hyundai:

“É por isso que queremos nivelar por cima: ver os jovens a brilhar. No caso da Hyundai, temos o Dani Sordo, mas também temos os miúdos a fazerem brilharetes. É isso que nós queremos. No caso da Toyota, este ano corremos só com o Kris [Meeke], mas para o ano podemos repetir o modelo da Hyundai e trazer sangue novo. Claro, não tenho nada contra os velhos, que eu também sou velho, mas é preciso preparar as novas gerações”

Para Ramos, o futuro do automobilismo português passa por criar oportunidades:

“Temos de fazer como sempre fizemos no passado, com os troféus. Os pilotos que hoje andam por aí passaram todos pelos troféus Toyota. O futuro tem de ser preparado agora. Temos todos que nos mover para que venham miúdos. Creio que é uma oportunidade. Portugal é dos países que mais gosta de ralis e eu acho que o futuro é os ralis, não é a velocidade.”