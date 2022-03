CPR, Miguel Correia: “Vamos para Fafe com a moral em alta” | AutoSport

Dois Skoda Fabia Rally2 Evo preparados pela casa de Aguiar da Beira vão enfrentar os primeiros desafios do Campeonato de Portugal de Ralis em troços carismáticos e exigentes, que abrem também o FIA ERC 2022, agora com o mesmo promotor do WRC. A região do Minho vai estar em foco para os primeiros indicadores competitivos, onde Miguel Correia/Jorge Carvalho e Paulo Neto/Vítor Hugo vão lutar pelos melhores resultados.

Com Jorge Carvalho no banco do lado do Skoda, o piloto de Braga aposta num ano positivo, começando o campeonato com o pé direito. Cada vez com maior confiança, Miguel Correia pretende pôr em prática tudo o que aprendeu.

“É entusiasmante começar o campeonato com duas provas pontuáveis para o ERC. Vamos para Fafe com a moral em alta para dar início a um campeonato novo, com o máximo entusiasmo e vontade para superar resultados e adversários. Este poderá vir a ser o tal campeonato, pois é o segundo ano consecutivo com o mesmo carro, para tentar subir o degrau que ainda não subimos, tentando pôr em prática, tudo aquilo que aprendi. Há boas perspetivas e pretendemos entrar com o pé direito, e a fundo com o mesmo pé”, gracejou Miguel Correia.

FOTO: Go Agency/Ricardo Oliveira