CPR, Miguel Correia: “Vamos dar tudo por tudo” | AutoSport

Miguel Correia mantém-se como líder do Campeonato de Portugal de Ralis, apesar da margem para o segundo classificado, José Pedro Fontes, estar a apenas a oito pontos, Ricardo Teodósio a 12 e Armindo Araújo a 24 pontos, quando faltam ainda duas provas para o fim da competição. Um campeonato renhido que tem ainda muito para dar.

Correia tem mostrado uma excelente evolução ao longo dos últimos anos, começando a bater o pé a nomes consagrados, até se afirmar como uma das estrelas do nosso campeonato. Foi no Algarve que o jovem piloto bracarense passou para a frente, não mais cedendo essa posição a uma forte concorrência. Com a primeira das duas provas do tudo ou nada dentro de um mês, Miguel Correia confessa-se pronto para a luta e defende que não existe nenhum abaixamento de forma:

“Penso que não nenhuma quebra, até porque em 2022, embora tivesse já ganho um rali [Terras D’Aboboreira], nesta mesma fase da época eu não me encontrava na posição em que agora estou, ou seja, no primeiro lugar do CPR, com vários adversários muito próximos e com várias hipóteses ainda em aberto. Castelo Branco não correu bem, mas saí mais desiludido agora do Rali Vinho da Madeira e é fácil de perceber porquê. Faltou-me ritmo e confiança, enquanto em Castelo Branco sofri um furo que me fez perder tempo e talvez com isso tivesse mesmo hipotecado a luta pela vitória ou mesmo a obtenção de um pódio. O que tem faltado? Talvez, com exceção do ‘Vinho da Madeira’, um pouco de sorte, já que nos três ralis anteriores furei sempre e numa ocasião duas vezes, até. São coisas normais que podem acontecer nos ralis. Necessito é de ter capacidade para dar a volta a essas adversidades…”

Miguel Correia relembrou que tem ainda pouca experiencia nestas andanças, face à sua concorrência muito mais experiente. Correia admite que há coisas a melhorar, mas mantém o foco e a mesma vontade de triunfar:

“Claro que há coisas a melhorar e a aprender. Muitas vezes as pessoas, os adeptos e até os jornalistas parecem ter a memória curta quando esquecem que eu faço ralis a este nível apenas há três anos e não há… 30. Portanto, tenho muito a melhorar e mais a aprender. Estou consciente que há margem de progressão e que a minha será maior se comparada com alguns adversários, que porventura estarão já no seu limite. Vamos dar tudo por tudo, nesta fase da época, para matar ou morrer. E nós queremos tentar matar… Neste momento há quatro pilotos candidatos ao título a duas provas do final da época, o que reflete o elevado nível competitivo do campeonato. Em anos anteriores, nesta altura já estaria tudo decidido…”

Para a próxima prova, em Chaves, no Rali da Água, Correia vai entrar ao ataque:

“Claro que sim, nesta altura é obrigatório, não pode haver calculismos, dada a escassa diferença pontual entre os quatro candidatos ao título. Será necessária alguma cautela, sem dúvida, porque qualquer erro pode hipotecar as hipóteses de cada um. Dos quatro, só um pode acabar campeão e os outros vão ter que errar…”