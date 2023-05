CPR, Miguel Correia: “vamos apostar forte e tentar lutar pelo triunfo entre os portugueses” | AutoSport

Para a edição deste ano da prova mais importante do calendário nacional, a ARC Sport volta a enfrentar mais um desafio mundial, com um foco especial no Campeonato de Portugal de Ralis, com Miguel Correia e Jorge Carvalho a lutarem pela liderança: “O Rali de Portugal é uma prova com uma importância muito grande para todos os portugueses e, também por isso, depois de alguns anos em que nos focámos apenas na participação nas especiais dedicadas ao Campeonato Portugal de Ralis, este ano vamos apostar forte e tentar lutar pelo triunfo entre os portugueses. Fizemos uma fase de terra muito interessante até aqui e queremos sair do Rali de Portugal na liderança do CPR”, afirmou Miguel Correia.