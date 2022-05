CPR, Miguel Correia: “uma vitória e dois pódios em 4 ralis, é um balanço positivo” | AutoSport

O Vodafone Rally de Portugal é sempre uma prova diferente e contagiante, onde as emoções são elevadas à máxima potência. Com larga experiência na maior prova portuguesa, a ARC Sport assumiu dois objetivos distintos. No primeiro dia do rali, pontuável para o WRC, discutiu-se o Campeonato de Portugal de Ralis, competição onde Miguel Correia e Jorge Carvalho defendem um fantástico 2º lugar. A dupla do Skoda Fabia Rally2 evo, rubricou uma prova inteligente e segura, acabando por conquistar mais um pódio para o CPR 2022.

“Atendendo às dificuldades da prova, com troços muito duros, e também à minha falta de conhecimento em relação a este rali, tivemos de lutar muito para poder sobreviver. No fundo, posso considerar este 3º lugar como um resultado bastante positivo, que nos deixa no 2º lugar do CPR, apenas a 15 pontos do primeiro, tendo inclusivamente ganho vantagem em relação aos mais diretos concorrentes que estão nas posições seguintes. Ter alcançado uma vitória e mais dois pódios em 4 provas disputadas, acho que é um balanço positivo desta primeira metade do campeonato. Estamos motivados e vamos trabalhar mais para os ralis de asfalto que estão a chegar”, disse Miguel Correia.