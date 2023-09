CPR, Miguel Correia: “Se podemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade e, durante um mês, vamos sonhar” | AutoSport

A penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis acabou por não contribuir com o resultado desejável para Miguel Correia e Jorge Carvalho, embora as contas finais só possam ser feitas após a derradeira prova do ano, o Rali Vidreiro a 13 e 14 de outubro. A ARC Sport e a dupla do Skoda Fabia Rally2 evo estão confiantes que possam terminar no topo do campeonato: “Chegámos a Chaves com a sensação que seria um rali difícil. Adversários mais experientes, meteorologia a complicar! Confirmou-se! Mas saímos na liderança do CPR, competição que lideramos desde a segunda ronda, doa a quem doer! Não prometo que consigamos ganhar, porque respeito os meus adversários, mas vamos dar o nosso melhor. Se podemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade e, durante um mês, vamos sonhar”, disse Miguel Correia.

Apesar dos diversos problemas que afetaram a prestação da equipa, a estrutura de Aguiar da Beira vai para a última prova do ano com total confiança em alcançar resultados positivos.

“Na verdade, as contas finais só podem ser feitas depois do Rali Vidreiro. Diversas condicionantes impediram um resultado mais positivo, mas está tudo em aberto. Confiança total na nossa equipa que, uma vez mais, demonstraram um elevado grau de profissionalismo. A todos eles os meus parabéns. Vamos esperar por meados de outubro para fazer as contas”, disse Augusto Ramiro.