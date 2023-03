CPR, Miguel Correia: “Queremos recomeçar em grande e lutar por vitórias” | AutoSport

Nada melhor que uma prova com cunho europeu, disputada em troços com sabor a mundial de ralis, numa região fantástica para começar uma temporada que se prevê bastante competitiva. A ARC Sport vai contar com dois Skoda Fabia Rallye Evo entregues a Miguel Correia/Jorge Carvalho e a Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro.

Depois de ter vencido a sua primeira prova a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis na época passada, Miguel Correia está preparado enfrentar uma forte concorrência, mas também para melhorar a sua performance. Uma prova pontuável para o Campeonato da Europa de Ralis pode ser um excelente começo:

“Queremos recomeçar em grande e lutar por vitórias. Assumimos que somos candidatos ao título, sabendo que as contas só se fazem no fim do campeonato. Para Fafe estamos a contar com chuva e muita lama, estando também conscientes da qualidade da concorrência, mas estamos prontos para mais este grande desafio”, concluiu Miguel Correia.