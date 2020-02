CPR, Miguel Correia: “Melhorar sempre em relação ao que já fizemos”

Cada vez mais eficazes ao volante do Skoda Fabia R5, Miguel Correia e Pedro Alves querem continuar a evoluir, mas, ao mesmo tempo, apontam para exibições ainda mais positivas que na época passada: “Um novo ano com uma nova aposta. Vamos trabalhar para ter uma evolução ainda maior e crescer em termos desportivos. Vamos contar com as últimas evoluções dentro de um carro já muito competitivo, que é mais do que suficiente para os andamentos que queremos ter. Pretendemos sempre melhorar em relação ao que já fizemos, e neste rali perto de casa, que gosto bastante, vamos tentar começar o ano da melhor maneira”, afirmou Miguel Correia.