CPR, Miguel Correia: “É um rali rápido, para pilotos com experiência”

Depois de uma paragem superior a quatro meses, os ralis nacionais vão arrancar em Castelo Branco na esperança de uma retoma positiva para esta importante vertente do desporto automóvel. Apesar dos contratempos motivados por uma paragem obrigatória, mas demasiado longa, a equipa de Aguiar da Beira está confiante na defesa dos títulos absolutos de Ricardo Teodósio e José Teixeira, lutando ainda pelas melhores classificações de Miguel Correia/António Costa e Paulo Neto/Vítor Hugo, todos aos comandos dos Skoda Fabia R5 preparados pela ARC Sport, bicampeã nacional de equipas.

Uma das novidades na ARC Sport é o regresso de António Costa. O consagrado navegador vai estar no banco do lado do Skoda Fabia R5 de Miguel Correia.

“É uma nova experiência que não deixa de ser interessante, não só pelo que posso aprender, mas também porque foi com o António Costa que fiz a minha primeira prova, na Super-Especial de Vizela, com o Tó ao volante e eu como navegador. Pretendemos olhar sempre para a frente, com foco no futuro, para que consiga alcançar os melhores resultados. Este é um rali rápido, com travagens fortes, para pilotos com experiência. Para mim vai ser seguramente um rali de coragem”, disse Miguel Correia.