CPR, Miguel Correia: “Continuar a fazer o nosso trabalho sem pressão de resultados”

Depois de dois dias de preparação para o Rali Terras d’Aboboreira, realizados em Amarante, ao volante do Skoda Fabia Rally 2, Miguel Correia e António Costa estão prontos para o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis.

Ainda em fase de ascensão na carreira, o bracarense pretende continuar a dar passos sólidos no seu crescimento enquanto piloto, que o levaram até bem perto dos favoritos na última ronda do Campeonato Portugal Ralis, em 2020.



“Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, sem pressão de resultados. Estes dois dias de testes foram fundamentais para nos habituarmos um pouco mais ao SkodaFabia Rally2 evo, uma viatura totalmente nova para nós e na qual depositamos grandes esperanças.

Mas a verdade é que o carro não vai fazer a diferença, se não formos mais criteriosos no trabalho que temos vindo a desenvolver com o António Costa e a ARC Sport. Estamos preparados para o primeiro desafio da temporada, com o foco sempre em melhorar as prestações feitas no passado”, garantiu.

Recorde-se que foi precisamente nesta prova, em 2020, que Miguel Correia e António Costa subiram ao pódio, lado a lado com os últimos dois Campeões Nacionais de Ralis: Armindo Araújo e Ricardo Teodósio.O Rali Terras d’Aboboreira tem início na próxima sexta-feira 30 de Abril e conta com mais de 300km cronometrados de extensão total.