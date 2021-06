CPR, Miguel Correia: “confiança será fulcral para conseguirmos um bom resultado” | AutoSport

Depois do acidente na segunda especial do Rally de Portugal que o deixou fora de prova, Miguel Correia regressa em Castelo Branco ao Campeonato de Portugal de Ralis. Com o seu Skoda Fabia Rally 2 evo já totalmente recuperado. O piloto bracarense mostra-se ambicioso para a sua estreia ao volante do novo modelo da marca checa, em asfalto.

Navegado como habitualmente por António Costa, Correia acredita que “a adaptação ao asfalto será rápida. Depois do acidente no Rally de Portugal, a equipa fez um esforço muito grande para nos preparar o Skoda Fabia Rally 2 evo, a tempo de conseguirmos fazer um teste na semana passada, que nos permitiu ter o primeiro ‘feeling’ com esta nova versão do carro, em asfalto”, começou por explicar o piloto de 29 anos, antes de afirmar que “o conhecimento que trazemos dos troços de 2020 vai ser importante. Sabemos que teremos pela frente um rali rápido, onde a confiança será fulcral para conseguirmos um bom resultado. Vamos fazer tudo para conseguir somar o máximo de pontos possível, nesta prova organizada pela Escuderia Castelo Branco.”