CPR, Miguel Correia: “concentrados para sair de Chaves na frente, e deixar as decisões para o Rali Vidreiro” | AutoSport

A ARC Sport parte para a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis focada na participação da dupla do Skoda Fabia Rally2 Evo, com Miguel Correia e Jorge Carvalho a defenderem uma liderança que não deixa de ser um incentivo perante forte concorrência: “Vai ser um rali de emoções fortes. Sabemos que entramos com vantagem que, apesar de curta, é positiva. É sempre melhor estar à frente e poder gerir da melhor forma o que está a acontecer na prova. Temos de estar concentrados e dar o nosso melhor se quisermos sair de Chaves na frente, e deixar todas as decisões para o Rali Vidreiro. Sabemos que a concorrência vai dar o seu melhor e, por isso, será uma luta bonita até ao fim”, afirmou Miguel Correia. O Rali da Água Transibérico conta com 10 especiais de classificação disputadas a 15 e 16 de setembro.