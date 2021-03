CPR, Miguel Correia: “Chegou a hora de evoluir”

Miguel Correia foi uma das boas surpresas do Campeonato de Portugal de Ralis de 2020, terminando em quinto logo atrás dos candidatos do ‘costume’. Este ano, um ‘upgrade’: “Já iniciámos a época 2021, com a realização do primeiro teste de pré-temporada, onde o Skoda Fabia R5 deu lugar ao Skoda Fabia Rally2 Evo” disse Miguel Correia que como se percebe vai dispor este ano da mais recente e evoluída ‘máquina’ da Skoda: “Foi um dia muito positivo, onde aproveitámos para sentir as principais diferenças entre os dois carros, como forma de preparar o Rali Terras d’Aboboreira”, disse.

Em 2020, um quinto lugar a abrir em Fafe e um pódio a fechar na Aboboreira formaarm o prólogo e o epílogo duma boa época. A abrir, em Fafe teve uma bela luta com Manuel Castro. Um toque em Montim atrasou-o nessa luta, chegou a estar a 34.1s de Manuel Castro, mas ainda foi passar o outro Skoda na classificação, na penúltima especial da prova.

Em Castelo Branco, foi sexto e teve uma boa prestação, agora com António Costa ao lado. No Alto Tâmega voltou a mostrar bom andamento, mas ainda mostra, naturalmente, inconstância. Aqui, lutou com João Barros o que diz muito do que já anda. Na Aboboreira, a melhor exibição do ano, levando o Skoda Fabia R5 ao terceiro lugar da geral, o primeiro pódio do jovem, que só tem três anos de ralis, e este o segundo num R5. Manter atrás de si Bruno Magalhães e José Pedro Fontes é obra. Promete mais e melhor em 2021.