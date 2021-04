CPR, Miguel Correia: “Campeão? É um sonho, não será 2021 mas nos próximos anos é o meu grande objetivo”

Miguel Correia, António Costa e o Team Sociocorreia apresentaram esta tarde o seu projeto para 2021. O carro é o Skoda Fabia Rally2, e Miguel Correia tem como objetivo melhorar o top 5 no campeonato alcançado o ano passado: “As sensações são ótimas, a ansiedade é muita, estamos entusiasmados com este projeto. Este é um passo importante, diria mesmo um grande passo na minha carreira como piloto, quero evoluir e a dar passos que me permitam futuramente trazer sucesso.

Quanto aos objetivos para 2021, passa por melhorar o nosso resultado de 2020, que foi o quinto lugar no campeonato, fazer melhor, evoluir de melhorar rali a rali”, disse o piloto que sonha com o momento que pode chegar a primeira vitória e um dia o título absoluto: “É um sonho, trabalho para o concretizar, vou trabalhar e não esperar que o resultado caia do céu. O campeonato deste ano será ainda mais competitivo, há novos carros, novos pilotos”, disse. Quanto a poder um dia chegar ao título: “É um sonho, não será 2021 mas nos próximos anos é o meu grande objetivo”, concluiu.