CPR, Miguel Correia: “balanço do rali não é positivo, mas as contas do campeonato não deixam de o ser…” | AutoSport

Miguel Correia e Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) não alcançaram o resultado desejado em Castelo Branco, mas a dupla do Skoda Fabia Rally2 evo assistido pela ARC Sport mantém a liderança do campeonato.

A prova albicastrense não começou da melhor forma para Miguel Correia, com um furo que o fez perder muito tempo, e por isso o resto do rali foi muito já em preparação para as provas que aí vêm, testando afinações: “Vinhamos à procura de outro resultado, para somar o máximo de pontos para o campeonato. Infelizmente furamos logo no 1º troço e o rali ficou definido com o tempo perdido. Depois foi tentar gerir mais o campeonato que a prova. Agora, a minha cabeça já está no Rali da Madeira”, disse Miguel Correia.