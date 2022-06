CPR, Miguel Correia: “acho que fiz um excelente rali” | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) teminaram no 3º lugar, uma posição que já estão habituados na terra mas que é uma novidade no asfalto. Na prova, uma grande luta com Pedro Meireles, foi uma dos pontos altos do rali: “Foi uma grande luta com o Pedro (Meireles), a quem quero dar os parabéns, acho que andamos todos muito bem, prova disso são as diferenças que existem não só de classificativa para classificativa mas no final.

Os segundos que nos separam não são assim tantos, acho que fiz um excelente rali, é o meu melhor resultado no asfalto até agora sei onde me retraí sei onde posso melhorar bastante, portanto estou bastante confiante para os resto do campeonato, acho que estamos lá sei onde errei sei onde hesitei, é preciso muita confiança que tenho vindo a ganhar portanto sei que sem essas hesitações resultantes da falta de experiência. Estaria lá e se calhar com um resultado ainda mais simpático. Mas estou contente com o resultado que levo.