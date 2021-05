CPR, Miguel Correia: “a vitória passou-me pela cabeça”

Miguel Correia e António Costa (Skoda Fabia R5 evo) têm o Rali Terra d’Aboboreira como rali ‘fetiche’. Depois do pódio em 2020, novo pódio em 2021, mas desta feita com ‘direito’ a luta pela vitória até ao último troço, isto de um piloto que até aqui tinha 16 ralis feitos num R5. Uma evolução fantástica de quem está a bater à porta das vitórias, que a partir daqui podem surgir a qualquer momento: “foi um rali em grande, disputado até ao último metro, estou muito feliz não só por ter terminado em terceiro, mas porque estou agora ao nível dos melhores, e penso que os próximos ralis vão ser muito engraçados. O meu pensamento já só está no Rali de Portugal. Na fase em que estou da carreira, cada rali, cada quilómetro, e um passo em frente na minha evolução como piloto, mas sei que ainda tenho mais para dar, ainda tenho aqui uma margem que vou explorar ao máximo. Estou muito feliz com resultado, mas especialmente com a distância a que fiquei do primeiro e segundo classificados. Aproveito para lhes dar os parabéns”, disse Miguel Correia, que teve o triunfo na mira: “Estamos muito felizes com o resultado e por ter conseguido disputar a prova mesmo até ao fim. Houve esperança em poder fazer melhor, e a vitória passou-me sempre pela cabeça. Por alguma coisa somos uma equipa e o feito não é só meu, pois o António Costa e a ARC Sport fizeram um excelente trabalho”, disse Miguel Correia.