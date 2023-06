CPR, Miguel Correia: “a pressão está nos nossos adversários…” | AutoSport

Depois de um ensaio no Rali de Lisboa, o primeiro desafio a pontuar para o Campeonato de Portugal de Ralis está agendado para Castelo Branco, prova em que Miguel Correia e Jorge Carvalho vão estar aos comandos do Skoda Fabia Rally2 evo, preparado pela ARC Sport.

A consistência de Miguel Correia nas provas de terra coloca-o na liderança destacada do campeonato, com 20 pontos de vantagem para o 2º classificado, mas agora tem pela frente quatro provas de asfalto, piso onde ainda se sente menos à vontade, tendo por isso que gerir as suas provas pois a pressão está do lado dos seus principais opositores, pois são eles que têm de atacar para recuperar pontos e posições. O melhor resultado de Miguel Correia em Castelo Branco foi no ano passado, terceiro, pelo que é com expetativa que encara esta prova:

“Chegamos ao asfalto com muita motivação. A liderança do campeonato é nossa por mérito e a vantagem é confortável. Naturalmente que chegamos muito tranquilos ao Rali de Castelo Branco, deixando a pressão para os nossos adversários, que vão ter de batalhar para se posicionarem à nossa frente”, afirmou, otimista, Miguel Correia.

Desta vez, Miguel Correia será o único piloto ARC Sport, uma vez que o acidente de Paulo Neto, mesmo no final do Rali de Lisboa, deixou danos trabalhosos no Skoda Fabia, na sequência do acidente que teve no último troço.