CPR: Miguel Campos de regresso

A próxima edição do Rali do Vidreiro, 5ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, vai contar com a participação do antigo campeão nacional de ralis Miguel Campos. É um regresso à atividade depois de algumas aparições onde guiou carros de segurança. No Vidreiro, a viatura a utilizar é o Porsche 997 GT3, da categoria GTR, e no banco do lado direito vai estar Rui Raimundo.

Com a participação no Rali do Vidreiro de 2020 Campos procura ganhar ritmo com o intuito de regressar a tempo inteiro ao Campeonato de Portugal de Ralis. Esta participação vem no seguimento da colaboração de Miguel Campos com a Paulcar Competição, que após vários testes com a equipa, de modo a evoluir a fiabilidade dos Porsche, foi convidado pelo responsável da equipa, Paulo Carvalheiro.

Miguel Campos deixa um agradecimento especial a todos os que de alguma forma estão a permitir este regresso, referindo que “é um prazer poder voltar a correr no campeonato nacional, desta vez ao volante de um carro que nunca conduzi em prova, por ser de tração traseira. Correr de Porsche significa muito para mim porque é um dos meus carros favoritos desde criança”.

“Sei que a nível competitivo não vou entrar com ambições de lutar pela vitória à geral, mas vou fazer o meu melhor. Quero agradecer ao Paulo Carvalheiro, à Paulcar Competição pelo convite e aos meus amigos, em especial a Famaconcret e a Epoca, que contribuíram para que fosse possível o meu regresso à competição”, finalizou Miguel Campos.