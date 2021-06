CPR, Manuel Castro não arranca para a tarde: “Faltaram-me ao respeito” | AutoSport

Declarações fortes de Manuel Castro, que ontem teve um pequeno acidente, mas a equipa só pôde retirar o carro perto das 22h. Hoje o piloto, juntamente com muitos outros pilotos, rejeitou sair para a especial mais de 20 minutos depois, após ter sido negada a saída de um concorrente à sua frente. Manuel Castro não vai seguir para as especiais da tarde e deixou ao AutoSport o seu testemunho sobre o que aconteceu no Rali de Castelo Branco.