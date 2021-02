CPR, Manuel Castro: “Era necessária a redução e nomeação de provas”

Manuel Castro, piloto do CPR, e líder da Racing4You falou ao 16valvulas sobre a confirmação do calendário do CPR para este ano, dando também algumas ideias interessantes relativas à competição que mais destaque tem tido em Portugal nos últimos anos, o Campeonato de Portugal de Ralis: “Este atraso no início do CPR permite ter mais tempo olhar para novos projetos/oportunidades” começou por dizer Manuel Castro que confirmou ter falado com os elementos da associação, donde saíram as sugestões para a FPAK, é de opinião que faz todo o sentido ter pensado este campeonato com custos mais baixos, e com menos provas: “Foi bom a FPAK ter ouvido os pilotos, eu não pertenço à associação, mas entendo é associação constituída, a FPAK ouviu e decidiu. Era necessária a redução de provas, e também acabar com as nomeações de provas”, disse Manuel Castro que gosta do Rali dos Açores, mas compreende que tinha de sair uma: “Adoro o Rali dos Açores, e espero que o rali vá para a frente no ERC. Fico triste por não ir aos Açores, mas não me parece seja um adeus, mas sim até amanhã”.

Quanto à polémica que surgiu devido às ausências do calendário: “exceção feita a Mortágua, todos os ralis do CPR têm um longo histórico passado”, alertando para a possibilidade de haver sempre descontentes fosse quem fosse a sair. Para o fim, deixou um ponto muito importante e que muito entendem ser um ponto que ‘espartilha’ a evolução de muitos jovens nos ralis: “Acho que a federação deveria olhar para o controlo dos reconhecimentos, continua a haver muita gente, e por vezes os projetos maiores, os que têm tempo para isso e passam a vida a treinar e quem não tem, quem não é profissional fica limitado. Porque haver tanta diferença no número de passagens torna as coisa desleais.

Se a federação não consegue controlar isso, que acabe com a limitação das outras passagens. Acho que deviam controlar os reconhecimentos, algo que não tem sido feito nos últimos anos. Ou abre, ou se há limite, tem que sancionar, para que possamos ir todos com as mesmas armas”, disse Manuel Castro cuja equipa que lidera, a Racing4You, vai este ano preparar e assistir o seu próprio carro, o Skoda Fabia R5), e ainda o de Pedro Meireles (Volkswagen Polo GTI R5), vai também ter Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5) e provavelmente mais um jovem piloto.