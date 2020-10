CPR, Manuel Castro ausente do Rali Terras d’Aboboreira

Manuel Castro e Ricardo Cunha vão estar ausentes do Rali Terras d’Aboboreira, depois do piloto ter estado em contacto com uma pessoa que contraiu a Covid-19: Após ter tomado conhecimento que estive em contacto próximo com uma pessoa que acusou positivo à Covid-19, eu e o Ricardo Cunha optámos por interromper imediatamente os reconhecimentos para o Rali Terras D’Aboboreira, e cancelar a nossa inscrição e participação na prova. Tínhamos imensa vontade em participar nesta prova, mas pela nossa segurança, e principalmente pela segurança daqueles que nos rodeiam, vamo-nos submeter ao período de isolamento que é recomendável nestas situações. Aproveito para desde já agradecer o apoio dos nossos patrocinadores nesta decisão, e à organização do Rali a compreensão demonstrada. Estaremos certamente de regresso no Rali Casinos do Algarve”, disse Manuel Castro.