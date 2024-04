CPR: Mais de 20 Rally2 já inscritos no Rali Terras D’Aboboreira

NikolayGryazin (Citroen), Pepe Lopez (Skoda), Jan Solans (Toyota) e Pierre Loubet (Skoda) figuram na lista de pilotos internacionais que vão disputar a prova

Terminam esta quinta-feira (11 abril) as inscrições para o Rali Terras D’Aboboreira (26/27 abril), prova de abertura do FIA European Rally Trophy (ERT) e terceira jornada do Campeonato de Portugal (CPR). A lista já inclui mais de 20 equipas com carros da categoria Rally2. NikolayGryazin (Citroen), Pepe Lopez (Skoda), Jan Solans (Toyota) e Pierre-Louis Loubet (Skoda), entre outros, são alguns dos pilotos estrangeiros que vão disputar o rali organizado pelo Clube Automóvel de Amarante.

As inscrições podem ser formalizadas no portal da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) https://portal.fpak.pt até às 19 horas desta quinta-feira.

O Rali Terras D’Aboboreira integra também o calendário do campeonato 2RM (duas rodas motrizes), do Júnior, de Clássicos, de Clássicos 2RM, do Promo, do Masters e do Challenge R5/S2000. A estes campeonatos juntar-se-ão os troféus monomarca Peugeot Rally Cup Ibérica, Peugeot Rally Cup Portugal e Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.